Batuhan Karacakaya ameliyat oldu

"DOKTORLAR 'ACİL AMELİYATA GİRMEN GEREKİYOR' DEDİ"

Uzun bir süredir ayak bileğinde ağrı olduğunu söyleyen Batuhan Karacakaya, "Bileğim ağrıyor demiştim. Gören her doktor senin acil bir şekilde ameliyata girmen gerekiyor dedi. Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş bu da aşırı ağrıya sebep oluyormuş" dedi.