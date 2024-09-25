Batuhan Karacakaya ameliyat oldu
Batuhan Karacakaya, ayak bileğinden ameliyat oldu. Rahatsızlığının sürecini anlatıp, sağlık durumu hakkında bilgi veren Karacakaya, "Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş" dedi
Bir döneme damgasını vuran ve başrollerinde; Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Beren Saat, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide 'Bülent Ziyagil' karakterini canlandıran oyuncu Batuhan Karacakaya, ayak bileğinden operasyon geçirdi.
27 yaşındaki oyuncu, ameliyat olduktan sonra hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"DOKTORLAR 'ACİL AMELİYATA GİRMEN GEREKİYOR' DEDİ"
Uzun bir süredir ayak bileğinde ağrı olduğunu söyleyen Batuhan Karacakaya, "Bileğim ağrıyor demiştim. Gören her doktor senin acil bir şekilde ameliyata girmen gerekiyor dedi. Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş bu da aşırı ağrıya sebep oluyormuş" dedi.