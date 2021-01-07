Batuhan Karacakaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor takipçileri tarafından merak konusu oldu. Aşk-ı Memnu ve Diriliş Ertuğrul dizisinde oyunculuk yeteneğini gösteren Batuhan Karacakaya bu kez Survivor'da gücünü gösterecek. İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler haberimizde...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Batuhan Karacakaya (5 Şubat 1997, İstanbul) Türk oyuncu.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı

Dizileri

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012