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Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı

Batuhan Karacakaya, askerliğini tamamladı. Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Karacakaya, duygularını dile getirdi

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  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    'Aşk-ı Memnu'da 'Bülent' karakterini canlandırarak çocuk yaşta şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya, askerliğini yaptı.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    Vatani görevini tamamlayan Batuhan Karacakaya, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi ve askerlik fotoğraflarını yayımladı.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    Batuhan Karacakaya, "Askerliğimi Erzincan 59’uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapmak nasip oldu. Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplilerdi. Dilerim ki Allah, her daim onların yardımcıları olsun. Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker arkadaşlarım beni kardeşleri gibi gördükleri için ayrıca mutlu oldum. Bu yolda benimle yürüyen herkese selam olsun derken yanıma gelip 'seninleyiz' diyenlere tekrardan selam olsun" dedi.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin nerede askerlik yaptığını biliyor musunuz? Bedelli, kısa dönem ve uzun dönem olarak vatani görevlerini yerine getiren ünlülerin askerlik fotoğraflarını sizler için derledik...
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    ATTİLA ATASOY

    Türk pop müzik sanatçısı Attila Atasoy, askerlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayımladı. 69 yaşındaki Atasoy,  fotoğrafına "Nisan 1979 Sıhhiye Taburu-Eczacı Bölüğü... Hüseyin Gazi-Mamak / Ankara" notunu düştü.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    TEOMAN

    Teoman, Instagram hesabından yayımladığı karelerle takipçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırmıştı. Askerlik fotoğraflarını yayımlayan ünlü şarkıcı, o dönem yaşadığı bir anısını da sevenleriyle paylaştı.

    28 günlük bedelli askerliğini İzmir Gaziemir'de tamamlayan 55 yaşındaki sanatçı, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir'e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu askerliğe dayanabilmek için... Askere gitmeden önceki gece sahneye çıkıyorum. Benimle orada röportaj yapan gazetecilere, bedelli olduğumu kastederek, "Benim askerlik fasulyeden olacak." diyorum.

    İlk gece komutan bütün erleri çağırıp; "Arkadaşlar..." diyor, "Bir arkadaşınız televizyonda, 'Benim askerliğim fasulyeden olacak' dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz fasulyeden olmayacak!" "Off!", diyorum, yine yaptım yapacağımı.... Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    FAZIL SAY

    Fazıl Say da askerlik fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Say, yayımladığı kareye, "Gelsin askerlik anısı, Burdur 2002" notunu düştü. Sanatçı, vatani görevini Burdur 3. Piyade Er Eğitim Tugay Komutan Yardımcılığı'nda yaptı.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    ÇAĞATAY ULUSOY

    Çağatay Ulusoy da bedelli askerlikten faydalanan isimlerden. Ulusoy, 21 günlük vatani görevini Ankara'da tamamlandı.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    ALİŞAN

    Alişan sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı. Vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan ünlü şarkıcı Tolga Çevik ile askerlik arkadaşı olduğunu söylemişti. Alişan, paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düşmüştü: Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun İnşallah... Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    İDO TATLISES

    Bedelli askerlik yasasından faydalanan İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses de vatani görevini Tekirdağ'da gerçekleştirdi.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    KEREM BÜRSİN

    Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ise vatani görevini Burdur 58. Piyade Alayı'nda yaptı.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    KENAN İMİRZALIOĞLU

    Kenan İmirzalıoğlu Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaptı. İmirzalıoğlu kısa dönem olarak askerliğini 5 ay 5 gün olarak tamamladı.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    FATİH ÜREK

    1989'da Aydın 1. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapan Fatih Ürek, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e servis bile yapmış.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    SERDAR ORTAÇ

    Serdar Ortaç 2000'de Sivas'ta 28 gün bedelli askerlik yaptı.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    MANUŞ BABA

    Manuş Baba’nın (Mustafa Özkan) askerlik fotoğrafı sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Şarkıcı, vatani görevini Tekirdağ'da yerine getirdi.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    TARKAN

    Tarkan, 2000'de bedelli askerlikten yararlanarak, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Ulaştırma Er eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yerine getirdi.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    ALTAN GÖRDÜM

    Altan Gördüm askerlik fotoğrafını "Asker olmuştum piyade" notuyla  sosyal medya hesabında paylaştı.
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    KUŞUM AYDIN

    Kuşum Aydın askerliğini Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yaptı. 
  • Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı - Magazin haberleri

    ALP KIRŞAN

    Alp Kırşan Silopi'de askerlik yaptığı dönemde çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Kırşan fotoğrafın altına "karşılama mangası" notunu düştü.

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