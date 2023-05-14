Bayburt Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bayburt Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bayburt başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bayburt Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bayburt seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bayburt Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bayburt Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.99 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:06 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 38.728 oyla yüzde 78.88 - Kemal Kılıçdaroğlu: 7.554 oyla yüzde 15.38 - Sinan Oğan: 2.690 oyla yüzde 5.48 - Muharrem İnce: 128 oyla yüzde 0.26 aldı. Bayburt 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Bayburt Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.07 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:06 itibarıyla yüzde 99.3 oranında açıldı. 2023 Bayburt milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 38.770 oyla yüzde 80.75 - Millet İttifakı: 7.690 oyla yüzde 16.02 - Ata İttifakı: 266 oyla yüzde 0.55 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 193 oyla yüzde 0.4 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 17 oyla yüzde 0.03 aldı. Saat 21:06 itibarıyla 2023 Bayburt milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

