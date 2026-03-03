Canlı
        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta menderesler karla kaplandı

        Bayburt'ta karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Bayburt'ta menderesler karla kaplandı

        Bayburt'ta karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.


        Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan mendereslerin çevresi karla kaplandı.

        Kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel kış manzaraları ortaya çıktı.

        Yazın yörede tarım ve hayvancılığa hayat veren Demirözü Barajı'na dökülen menderesler, dronla görüntülendi.

