Bayburt'ta organik hasat başladı

Bayburt'ta, yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen balın hasadı başladı.

Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizin yüksek rakımlı yaylalarında organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başlandı. İlimizde bal üretimi yapan arıcılar, zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarda çeşit çeşit çiçeklerden elde ettikleri balların hasadını yapıyorlar. Zengin bitki örtüsü ve yaylalarıyla arıcılar için önemli bir yere sahip olan ilimizde, arıcılar organik bal üretmek için çalışıyorlar. Zirai ilaçlamanın olmadığı doğal bitki örtüsü ile kaplı Bayburt meralarına kovanlarını bırakan arıcılar, çabalarının karşılığını almaya çalışıyor. Bol bereketli bir sezon diliyoruz" denildi.