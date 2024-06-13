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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen, Aleix Garcia'yı transfer etti - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen, Aleix Garcia'yı transfer etti

        Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Aleix Garcia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:48
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        Bayer Leverkusen yeni transferini açıkladı!
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        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayer Leverkusen, İspanyol ekibi Girona'dan orta saha oyuncusu Aleix Garcia'yla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'in İspanyol oyuncu Aleix Garcia ile 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

        26 yaşındaki İspanyol milli oyuncu, Girona formasıyla geçen sezon 40 maçta 3 gol, 6 asist kaydetti. Girona, geçen sezon LaLiga'yı Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 3. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

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