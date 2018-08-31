Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı öncesi rakamlar

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Bayer Leverkusen, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Wolfsburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Bayer Leverkusen, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Wolfsburg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 112. İddaa'da Bayer Leverkusen kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Wolfsburg kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.
Bayer Leverkusen önceki hafta RB Leipzig mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.
Wolfsburg ise Freiburg maçında 3-1 kazandı.
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