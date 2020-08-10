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Bayer, bu yıl üçüncü kez Türkiye'de hayata geçirdiği Girişim Hızlandırma Programı G4A Turkey ile birlikte Türkiye'de kurulan sağlık alanındaki startup şirketlerinin tanıtılması amacıyla güncel bir Girişimci Haritası hazırladığını duyurdu.

İnovasyonun tüm iş dünyasında etkili bir şekilde yaşatılması ve yaygınlaştırılabilmesi için oluşturulan haritanın ilaç, telesağlık, kişisel sağlık, kadın sağlığı, medikal cihaz ve görüntüleme gibi birçok sağlık alt başlığını içerdiği belirtildi.

Bayer'in sosyal medya hesaplarında ayrıca çeşitli mecra ve platformlarda Girişimci Haritası'nı paylaşarak girişimlere iletişim desteği de sağlayacağı öğrenildi.

Yapılan açıklamaya göre, Girişimci Haritası'nda yer almak isteyen ve sağlık alanında çalışan Türk girişimci şirketlerin, logo, şirket unvanı, çalışma alanı ve mevcut internet sayfalarının iletişim detaylarını grants4apps.tr@bayer.com adresine göndermesi gerekiyor.

Bayer yöneticileri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda startupların haritada yer alabileceği belirtildi.