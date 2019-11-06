Geçen günlerde Niko Kovac'la yollarını ayıran Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Olympiakos'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada gol perdesi 69. dakikada açıldı. Kingsley Coman'ın asistinde Robert Lewandowski, Bayern'i öne geçiren golü kaydetti.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde Bayern Münih bir gol daha buldu. Rakip fileleri havalandıran futbolcu Ivan Perisic oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Bavyera devi bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Olympiakos ise 1 puanda kaldı.