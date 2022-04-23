Bayern Münih en yakın takipçisi Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti.

15. dakikada Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih 34'te Lewandowski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk 45 dakika 2-0'lık skorla tamamlandı.

52. dakikada Emre Can penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Bayern Münih 83. dakikada Jamal Musiala skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Bayern Münih rakibini 3-1 mağlup ederek puan farkını 12'ye çıkardı ve şampiyonluğunu ilan etti.

ÜST ÜSTE 10'UNCU, TOPLAMDA 32'NCİ ŞAMPİYONLUK

Almanya Bundesliga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, bu şampiyonlukla birlikte üst üste 10'uncu, toplamda ise 32'nci kez zirvede yer almayı başardı. Bayern Münih, 2012/2013 sezonundan bu yana Bundesliga'da şampiyon olma başarısı gösteriyor.

Öte yandan Bayern Münih'in 34 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu şampiyonlukla birlikte kariyerinin ilk lig şampiyonluğu kupasını elde etmiş oldu. Sezon başında Alman ekibinin teknik direktörlüğüne getirilen genç teknik adam, ilk sezonunda şampiyon olma başarısı gösterdi.