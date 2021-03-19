Basketbol THY Avrupa Ligi 30. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Alman ekibi Bayern Münih'e konuk oluyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...
BAYERN MÜNİH ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayern Münih Anadolu Efes karşılaşması bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES'İN 716. MAÇI
Anadolu Efes, Maccabi karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 716. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 715 karşılaşmada 407 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.
YORUMLAR