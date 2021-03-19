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HaberlerBasketbolEuroLeagueBayern Münih Anadolu Efes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Bayern Münih Efes maçı ne zaman, saat kaçta
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Bayern Münih Anadolu Efes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Bayern Münih Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Bayern Münih Anadolu Efes maçı maçı için nefesler tutuldu. Euroleague'deki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, son 12 maçında aldığı 11 galibiyetle yeniden büyük bir çıkışa geçti ve bu akşam Bayern Münih karşısında da çıkışını devam ettirmek istiyor. Peki şimdiden merakla beklenen Bayern Münih Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih Anadolu Efes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Bayern Münih Efes maçı ne zaman, saat kaçta

Basketbol THY Avrupa Ligi 30. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Alman ekibi Bayern Münih'e konuk oluyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

BAYERN MÜNİH ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Anadolu Efes karşılaşması bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN 716. MAÇI

Anadolu Efes, Maccabi karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 716. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 715 karşılaşmada 407 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

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