        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih - Augsburg: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Bayern Münih - Augsburg: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, evinde Augsburg'a 2-1 yenilerek bu sezon ligde ilk mağlubyetini aldı. Ito'nun golüyle öne geçen Bavyera ekibi, son bölümde Arthur Chaves ve Massengo'nun gollerine engel olamadı.

        Giriş: 24.01.2026 - 19:42 Güncelleme: 24.01.2026 - 19:42
        B.Münih ligde ilk kez mağlup!
        Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in yenilmezlik serisi son buldu... Bayern, 19. haftada konuk ettiği Augsburg'a 2-1'lik skorla boyun eğdi.

        23. dakikada Hiroki Ito'nun golüyle 1-0 öne geçen Bavyera ekibi, 75'te Arthur Chaves ile 81'de Massengo'nun gollerine engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı.

        Bundesliga'da zirvede yer alan Bayern 50 puanda kalırken, Augsburg ise puanını 19'a çıkardı.

