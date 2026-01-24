Bayern Münih - Augsburg: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, evinde Augsburg'a 2-1 yenilerek bu sezon ligde ilk mağlubyetini aldı. Ito'nun golüyle öne geçen Bavyera ekibi, son bölümde Arthur Chaves ve Massengo'nun gollerine engel olamadı.
Giriş: 24.01.2026 - 19:42 Güncelleme: 24.01.2026 - 19:42
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in yenilmezlik serisi son buldu... Bayern, 19. haftada konuk ettiği Augsburg'a 2-1'lik skorla boyun eğdi.
23. dakikada Hiroki Ito'nun golüyle 1-0 öne geçen Bavyera ekibi, 75'te Arthur Chaves ile 81'de Massengo'nun gollerine engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı.
Bundesliga'da zirvede yer alan Bayern 50 puanda kalırken, Augsburg ise puanını 19'a çıkardı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ