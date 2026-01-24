Bayern Münih - Augsburg: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Gün Başlıyor - 22 Ocak 2026 (Bayrak Provokasyonu Soruşturması)

Bayrak provokasyonu soruşturması. "Grönland'ın fiyatı 250 milyon dolar" ABD baskısı Batı ittifakını kırdı. De Wever'den Washington uyarısı. Güney Kore'de sıkıyönetim girişimi. Habertürk Tişrin'deki terör tünelinde. Atlas cinayeti meclis gündemindeydi. Tiyatronun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, O'Neal ile basketbol oynadı. Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem. İsrail, Barış kuruluna katıldı. ABD İran'ı vuracak mı? Berlin'de Büyükelçiliğe saldırı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.