Xabi Alonso yönetiminde geçen sezon Bundesliga'yı namağlüp şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başarmıştı. Bu sezonda ise son 16 turunda kupanın favorisi olan Bayern Münih ile eşleşti. Öte yandan Bavyera ekibi rakiplerini 4-0'la geçerken, Musiala eleme maçlarında 3 gol atarak dikkatleri çekti. Peki milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...