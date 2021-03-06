Almanya BundesLiga'da heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Bayern Münih Borussia Dortmund maçı saat 20:30'de başlayacak...
B. MÜNİH B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya BundesLiga'da 24. hafta maçına sahne olacak Bayern Münih Borussia Dortmund maçı bu akşam 20:30'da başlayacak ve Ssports 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer - Suele, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Mueller, Coman - Lewandowski.
Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Emre Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Dahoud, Bellingham - Reus, Sancho, Haaland.
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