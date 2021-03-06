Bayern Münih Borussia Dortmund maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Bayern Dortmund maçı ne zaman, saat kaçt

Almanya BundesLiga'da heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Bayern Münih Borussia Dortmund maçı saat 20:30'de başlayacak...

B. MÜNİH B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya BundesLiga'da 24. hafta maçına sahne olacak Bayern Münih Borussia Dortmund maçı bu akşam 20:30'da başlayacak ve Ssports 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Bayern Münih: Neuer - Suele, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Mueller, Coman - Lewandowski.

Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Emre Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Dahoud, Bellingham - Reus, Sancho, Haaland.