Bayern Münih - Eintracht Frankfurt: 3-2 (MAÇ SONUCU)

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğun bir numaralı favorisi Bayern Münih, 23. haftada Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Bavyera ekibi beş gollü düellodan 3-2 galip ayrıldı.

Bayern'e üç puanı getiren golleri 16. dakikada Aleksandar Pavlovic ile 20 ve 68. dakikalarda Harry Kane kaydetti. İngiliz yıldız, bu sezon ligde 28 gole ulaştı.

Konuk ekip Frankfurt'un gollerini ise 77'de penaltıdan Burkardt ile 86'da Kalimuendo attı.

Lider Bayern Münih bu sonuçla puanını 60'a yükseltirken, 7. sıradaki Eintracht Frankfurt 31 puanda kaldı.