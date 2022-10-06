EuroLeague'in açılış haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'le karşı karşıya geldi.
Audi Dome'da Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 21-19, devreyi de 40-34 önde kapadı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, son 10 dakikaya 59-46 önde girdi.
Son periyotta da ağırlığını iyiden iyiye hissettiren Fenerbahçe, sahadan 74-62 galip ayrıldı.
Kanarya'da Tonye Jekiri 15 sayı 6 ribaunt, Nick Calathes ise 12 sayı 5 asistle galibiyetin mimarları oldu. Ev sahibinde ise Othello Hunter'ın 18 sayı 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Dimitris Itoudis'in öğrencileri gelecek hafta sahasında Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Bayern Münih ise Bologna deplasmanına konuk olacak.
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