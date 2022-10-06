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Haberler Basketbol EuroLeague Bayern Münih - Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ
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Bayern Münih: 62 - Fenerbahçe Beko: 74 | MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague'in açılış haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 74-62 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ

EuroLeague'in açılış haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'le karşı karşıya geldi.

Audi Dome'da Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 21-19, devreyi de 40-34 önde kapadı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, son 10 dakikaya 59-46 önde girdi.

Son periyotta da ağırlığını iyiden iyiye hissettiren Fenerbahçe, sahadan 74-62 galip ayrıldı.

Kanarya'da Tonye Jekiri 15 sayı 6 ribaunt, Nick Calathes ise 12 sayı 5 asistle galibiyetin mimarları oldu. Ev sahibinde ise Othello Hunter'ın 18 sayı 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Dimitris Itoudis'in öğrencileri gelecek hafta sahasında Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Bayern Münih ise Bologna deplasmanına konuk olacak.

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