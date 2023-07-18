Bayern Münih, Kim Min-jae transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Kim Min-jae, Napoli'de geçirdiği başarılı sezonun ardından Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, geride bıraktığımız sezonu Napoli'de geçiren Kim Min-Jae ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile transfer duyurulurken, 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Min Jae imza sonrasında yaptığı açıklamada, "Bayern her futbolcunun hayalidir. Burada gelişmeye devam edeceğim. Bayern'de mümkün olan tüm kupaları kazanmak istiyorum." dedi.

2022/23 sezonunun başında Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Min-Jae, İtalyan ekibi ile çıktığı 45 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.