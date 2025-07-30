Bayern Münih, Luis Diaz'ı kadrosuna kattı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alman temsilcisi Bayern Münih, hücum bölgesine önemli bir takviye yaptı.

Münih'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Liverpool'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz'ı transfer ettiklerini duyurdu.

Alman ekibi, Kolombiyalı oyuncuyu 70+5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında 4+1 yıllığına renklerine bağladı.

Luis Diaz, trasferin ardından "Bayern'in bir parçası olmak benim için çok şey ifade ediyor; dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Yeni takımıma futbol tarzım ve kişiliğimle yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.