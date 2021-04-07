Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Bayern Münih PSG maçı saat 22:00'de başlayacak...

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına sahne olacak Bayern Münih PSG maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Bayern Münih: Neuer - Suele, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Sane, Goretzka, Coman - Lewandowski.

Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe