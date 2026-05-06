Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bayern Münih - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yarı finali Bayern Münih PSG maçı TRT 1 canlı izle

        Son finalist belli oluyor! Bayern Münih - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya geliyor. Parc des Princes'te oynanan ilk maç gol düellosuna sahne olurken, son şampiyon PSG, Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmeyi başarmıştı. İlk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti. Allianz Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte, Bayern Münih PSG maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 21:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devler Ligi'nde son finalist belli oluyor. Bayern Münih PSG maçı için nefesler tutuldu. İlk maçı 5-4 kazanan PSG final için bir avantaj elde etti. Alman devi ev sahibi avantajını kullanıp, finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Avantajlı skorun elde eden takım Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in rakibi olacak. Peki, Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih PSG maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        2

        BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI NE ZAMAN?

        Bayern Münih- PSG maçı 6 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

        3

        BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        4

        BAYERN MÜNİH – PSG MAÇI CANLI İZLE

        Bayern Münih – PSG maçı öncesinde TRT 1 canlı izle ekranı futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Aşağıdaki link üzerinden Bayern Münih – PSG maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Luis Diaz, Olise, Kane.

        6

        PSG: Safonov, Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Ruiz, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

        7

        RAKİP ARSENAL

        Bayern Münih – PSG maçında avantajlı skoru elde eden taraf finalde Arsenal'in rakibi olacak. İlk maç 5-4 PSG'nin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de yiyip içip hesabı ödemeden kaçtılar; bitiremediği ayranı da yanında götürdü

        Başakşehir'de sanayide büfeye gelen 2 kişi sipariş verip yemek yedikten sonra cüzdanı araçta unuttuklarını söyleyerek hesap ödemeden mekandan ayrıldı. Şüphelilerden biri yemek yerken içip bitiremediği ayranı da yanında götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu