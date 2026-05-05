Bayern Münih- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk karşılaşmayı 5-4 kazanarak büyük avantaj elde eden PSG, yüksek tempolu mücadelede izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Finale yükselen takımı belirleyecek rövanş öncesi, "Bayern Münih-PSG maçı ne zaman?" sorusu en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Bayern Münih- PSG Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
05 Mayıs 2026 - 10:39
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı rövanş maçlarıyla devam ederken, gözler Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. İlk maçı 5-4 kazanan PSG’nin avantajlı çıktığı eşleşmede, bol gollü ve büyük çekişmeye sahne olan mücadele futbolseverlere adeta şölen yaşatmıştı. Final biletini alacak takımın belli olacağı rövanş öncesinde, maçın tarihi ve saati yoğun şekilde araştırılıyor. Karşılaşmanın detayları haberimizde
BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih- PSG maçı 6 Mayıs Çarşamba (yarın) 22.00'de oynanacak.
BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.