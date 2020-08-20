Olympique Lyon'u 3-0 yenen Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Paris Saint-Germain'in rakibi oldu ve adını 11. kez finale yazdırdı. Bavyera devi bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi tarihine de geçti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkan Alman temsilcisi, oynadığı tüm maçları kazanan tek kulüp oldu.

Grup aşamasında Kızılyıldız, Tottenham ve Olympiakos'la birlikte B Grubu'nda yer alan Bayern Münih 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Son 16 turunda Chelsea'yle eşleşen Bavyera ekibi, toplamda 7-1'lik skorla çeyrek final biletini aldı.

Pandemi nedeniyle 8'li final formatıyla tek maç üzerinden oynanan çeyrek final karşılaşmasında Barcelona'ya tarihi bir hezimet yaşatarak sahadan 8-2'lik galibiyetle ayrılan Bayern Münih, yarı finalde Lyon'u 3-0'la geçti.