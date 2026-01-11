Bayern Münih - Wolfsburg: 8-1 (MAÇ SONUCU)

Bayern Münih, Bundesliga'nın 16. haftasında ağırladığı Wolfsburg'a gol yağdırdı. Bavyera ekibi, rakibini 8-1'lik skorla dağıttı.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 5'te Fischer (kendi kalesine), 30 ve 53'te Luis Diaz, 50 ve 76'da Olise, 68'de Guerreiro, 69'da Harry Kane ve 88'de Goretzka kaydetti.

Wolfsburg'un tek sayısı 13'te Pejcinovic'ten geldi.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Vincent Kompany'nin öğrencileri, puanını 44'e çıkardı ve en yakın rakibi Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti.

14. sırada yer alan Wolfsburg ise 15 puanda kaldı.