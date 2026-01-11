Habertürk
        Bayern Münih - Wolfsburg: 8-1 (MAÇ SONUCU)

        Bayern Münih - Wolfsburg: 8-1 (MAÇ SONUCU)

        Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, 16. haftada konuk ettiği Wolfsburg'u 8-1'lik skorla adeta darmadağın etti. Bavyera ekibine farklı zaferi getiren golleri Fischer (kendi kalesine), Luis Diaz (2), Olise (2), Guerreiro, Kane ve Goretzka kaydetti. Bayern bu sonuçla puanını 44'e yükseltip ikinci sıradaki Dortmund ile aradaki puan farkını 11'e çıkardı.

        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 21:26 Güncelleme: 11.01.2026 - 21:26
        Bayern Münih, Bundesliga'nın 16. haftasında ağırladığı Wolfsburg'a gol yağdırdı. Bavyera ekibi, rakibini 8-1'lik skorla dağıttı.

        Bayern'e galibiyeti getiren golleri 5'te Fischer (kendi kalesine), 30 ve 53'te Luis Diaz, 50 ve 76'da Olise, 68'de Guerreiro, 69'da Harry Kane ve 88'de Goretzka kaydetti.

        Wolfsburg'un tek sayısı 13'te Pejcinovic'ten geldi.

        Ligde namağlup liderliğini sürdüren Vincent Kompany'nin öğrencileri, puanını 44'e çıkardı ve en yakın rakibi Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti.

        14. sırada yer alan Wolfsburg ise 15 puanda kaldı.

