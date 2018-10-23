‘Türküleri sevdiren’ adam olarak gönüllerde yer edinen Abdullah Polatcı, Bostancı'da konser verdi. Konserden iki gün önce böbrek taşı ameliyatı olan Polatcı, doktorunu dinlemeyerek hasta haliyle sahne aldı.

Konserini iptal etmeyen Polatcı, performansı ile olduğu kadar cefakar davranışı ile de büyük takdir topladı. Hastalığına rağmen 3 saate yakın bir süre sahnede kalan ünlü türkücü, sevenlerine unutamayacakları bir konser yaşattı.

MÜJDEYİ VERDİ

Popstar yarışmasındaki performansıyla hafızalara kazınan Bayhan da konseri izleyenler arasında yer aldı. Yarışma bittikten sonra ortadan kaybolan şarkıcı, yeni imajıyla dikkat çekti. Polatcı’nın isteği üzerine sahneye çıkan Bayhan, şarkılarıyla geceye renk kattı. Popstar yarışmasından Firdevs ve Elena ile birlikte konserler vermeye hazırlandıklarını sevenlerine duyuran Bayhan’ın şarkılarına hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.

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