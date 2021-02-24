Yönetmen koltuğuna Bedran Güzel'in oturduğu, 2020 yılında vizyona giren komedi filmi Bayi Toplantısı bu akşam televizyon ekranlarından sinemaseverlerle buluşacak. Filmin başrolünde İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol yer alıyor.
BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman
BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bayi Toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.
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