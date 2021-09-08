Bayi Toplantısı filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. BKM film yapımcılığında çekilen filmde Ahlat Ağacı filmiyle dikkat çeken Doğu Demirkol da bulunuyor. İşte Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncularıyla ilgili merak edilenler

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NE?

Çekimleri Konya ve İstanbul'da gerçekleşen Bayi Toplantısı filminin hikayesi ise şöyle:

Bayi toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.