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Bayi Toplantısı oyuncuları kim? Bayi Toplantısı nerede çekildi, konusu nedir?

İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol'u bir araya getiren Bayi Toplantısı filmi bu akşam Star TV'de seyirci karşısına çıkıyor. 2020 yılında, pandemiden çok kısa bir süre önce vizyona giren filmlerden Bayi Toplantısı filmi İbrahim Büyükak'ın oyunculuğunun yanında senaristliği ile de öne çıktığı filmlerden biri. Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim? Bayi Toplantısı konusu ne, nerede çekildi?

Bayi Toplantısı oyuncuları kim? Bayi Toplantısı nerede çekildi, konusu nedir?

Bayi Toplantısı filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. BKM film yapımcılığında çekilen filmde Ahlat Ağacı filmiyle dikkat çeken Doğu Demirkol da bulunuyor. İşte Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncularıyla ilgili merak edilenler

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NE?

Çekimleri Konya ve İstanbul'da gerçekleşen Bayi Toplantısı filminin hikayesi ise şöyle:

Bayi toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

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