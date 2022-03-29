Bayılmak orucu bozar mı? 0:00 / 0:00

Oruç tutan kişiler, bu süre içerisinde oruçlarına zarar verecek, bozulmasına neden olacak her şeyden uzak durmak isterler. Bu yüzden de orucu bozan durumlar ile ilgili araştırmalar Ramazan ayının yaklaştığı bugünlerde daha çok yapılmaktadır. Biz de sizler için Ramazan ayında en çok merak edilen bayılmak orucu götürür mü? Kaza yapmaya gerek var mı sorularının cevaplarını bir araya getirdik.

Oruçluyken Bayılmak Orucu Bozar Mı?

Kişilerin oruçlu oldukları süre içerisinde vücutlarına herhangi bir sıvı ya da gıda girmez. Bu da kişilerin güç kaybı yaşamasına sebebiyet verir. Bu güç kaybı bayılmaya yol açabilir. Bunun yanı sıra bir hastalıktan dolayı da bayılma gerçekleşebilir. Bayılma kişilerin iradesi dışında meydana gelen bir durum olduğu için alimler tarafından da bunun uyuma süreci olarak düşünüldüğü bilinmektedir. Bu yüzden bayılmak orucu etkiler mi? sorusu sıkça sorulur. Bu yüzden eğer kişi oruçlu iken bayılma yaşar ise bunun onun orucunu bozmayacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kişinin bayılma sırasında gördüğü müdahaledir. Kişi bayıldığı sırada yanındaki kişi su ya da ilaç içirdiyse bu kişinin orucunu bozar.

Oruçluyken Bayılmak Kaza Gerektirir Mi?

Oruçlu iken bayılmanın orucu bozup bozmamasının yanı sıra oruçluyken bayılmanın ardından kaza orucu yapılıp yapılmaması hakkında da sorular sık sık sorulmaktadır. Bu sorunun en doğru cevabı diyanet ifade edilmektedir ve kişilerin de diyanetin cevabına göre davranması önerilmektedir. Oruçluyken bayılmak diyanet tarafından şu şekilde açıklanır: Diyanete göre bayıldıktan sonra eğer kişi bayılmanın ardından bir ilaç ya da su içmediyse kaza yapmasına gerek yoktur. Ancak bayılmasının ardından kendine gelmesi için bir ilaç ya da dışarıdan vücuda bir takviye yapıldıysa orucun bozulduğu güne ek bir gün kaza orucu tutması gerekmektedir. Ancak hastalık kaynaklı bayılmalar meydana geliyorsa kişinin doktora başvurması ve oruç tutması doktor kontrolünde gerçekleşmelidir.

Bayılmak orucu götürür mü?

Orucu bozan pek çok mekruh durum vardır. Bu yüzden kişiler ramazan ayına girmeden önce bu durumlar hakkında bilgi sahibi olmak ister. Ramazan ayında hem televizyon kanallarında hem de internette merak edilen sorulara cevap aranmaktadır. Bayılmanın orucu bozup bozmaması da merak edilen konuların başında geldiği için Diyanet İşleri Başkanlığı da Müslümanların merak ettiği bu konuyu cevaplamak için gayret göstermektedir. Bayılmak kimi kesimler tarafından orucu bozan bir durum olarak görülür. Ancak aksine kişinin isteği ve kontrolü dışında gerçekleşen bu bayılma durumu orucun bozulmasına sebep değildir. Orucu bozan durum bayılmanın sonrasında gerçekleşen eylemlerdir. Bayılma ile birlikte kişinin vücuduna su ya da benzeri farklı bir gıda girerse ya da kişinin kendine gelmesi için çevresindekiler tarafından ilaç tedavisi uygulanırsa bu kişinin orucunu götürür. Bu durumda da kişi tutulmayan her oruç için tutulması gereken kaza orucunu tutmak zorundadır. İsteğe bağlı bozulan oruçların aksine, istemsiz bir şekilde bozulan bu orucun ardından kişiler 1 gün kaza orucunu tutarak ibadetlerini yerine getirebilir.