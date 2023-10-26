'Bayrak asan dayı' Cumhuriyet'in 100. yılı için balkona çıktı Türkiye'nin 'Bayrak Asan Dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı

Türkiye'nin 'Bayrak Dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere, Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeli'ne kadar uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.

🇹🇷As Bayrakları As As🇹🇷



Türkiye'nin 'Bayrak asan dayı' olarak tanıdığı, internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu sefer balkona Cumhuriyetin 100. yılı vesilesi çıktı.#AsBayrakları pic.twitter.com/3brvKFzDuC — Dursunbey Belediyesi (@Dursunbeybel) October 26, 2023

BALKONA ASTI Tahtalıoğlu bu kez Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aynı balkona astı. Bayrak asan dayı yine iş başında! Şimdi de...

BAYRAK ASAN DAYI'DAN MESAJ VAR Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Balkonuna Belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen, şanlı Türk bayrağını asan Bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi" denildi.