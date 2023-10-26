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        Haberler Yaşam 'Bayrak asan dayı' Cumhuriyet'in 100. yılı için balkona çıktı

        'Bayrak asan dayı' Cumhuriyet'in 100. yılı için balkona çıktı

        Türkiye'nin 'Bayrak Asan Dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 20:02 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:08
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        100. yıl için balkona çıktı
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        Türkiye'nin 'Bayrak Dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere, Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeli'ne kadar uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        BALKONA ASTI

        Tahtalıoğlu bu kez Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aynı balkona astı.

        Bayrak asan dayı yine iş başında! Şimdi de...
        Bayrak asan dayı yine iş başında! Şimdi de...

        BAYRAK ASAN DAYI'DAN MESAJ VAR

        Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Balkonuna Belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen, şanlı Türk bayrağını asan Bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi" denildi.

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        #bayrak asan dayı
        #Salih Tahtalıoğlu
        #haberler
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