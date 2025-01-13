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        Bayraklı Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için "yaşlı destek hattı" kurdu

        İzmir'in Bayraklı Belediyesi, engelli ve kendi ihtiyacını karşılayamayan 65 yaş üzerindeki hasta ve yatalak vatandaşlar için "Yaşlı Destek Hattı" kurdu. Hizmetle, ilçe genelindeki 65 yaş üstü vatandaşlar telefonla aranarak, talepler ve imkanlar doğrultusunda destek sağlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:10
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        Bayraklı Belediyesi'nden "yaşlı destek hattı"
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        İzmir'in Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 65 yaş ve üzeri vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için "Yaşlı destek hattı" kurdu.

        Daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla başlanan proje kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlar tek tek telefonla aranacak, istek ve taleplerine hızla yanıt verilecek.

        Belediye ekipleri, evde sağlık ve kuaför hizmetlerini sürdürürken, sağlık kuruluşları ve diğer resmi kurumlardaki işlemler için ulaşım desteği sağlayacak. Ayrıca, gereken durumlarda evlerin küçük onarımı ve bakımı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak.

        Destek hattından yararlanmak isteyenler, 477 20 00 numaralı telefondan, dahili 2706 ve 2809'u tuşlayarak Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden bilgi alabilecek.

        Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Büyüklerimize olan sorumluluğumuzun farkındayız. Bayraklıda aile olmanın bilincini en iyi şekilde hizmete dönüştürme noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Tecrübeleriyle bize yol gösteren, 65 yaş ve üzeri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yatalak ve engelli vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. İmkanlarımız dahilinde onlara destek olmaya devam ederken, moral ve motivasyonlarını da yüksek tutmak istiyoruz. Sağlık hizmetlerinden ulaşım desteğine kadar her türlü ihtiyaca yönelik çözümler üretiyoruz. Bu projeyle, Bayraklı’daki tüm 65 yaş üstü, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, hasta, yatalak ve engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmak istiyoruz" dedi.

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