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        Haberler Gündem Güncel Bayraklı'da "Askıda Yemek" uygulaması | Son dakika haberleri

        Bayraklı Belediyesi "Askıda Yemek" uygulaması başlattı

        İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nin Kent Lokanları'nda "Askıda Yemek" uygulaması başlatıldı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bu hizmetimizi dayanışmayla büyüterek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak istiyoruz. Başlattığımız 'Askıda Yemek' uygulamasıyla duyarlı vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:18 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:18
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        Bayraklı'da "Askıda Yemek" uygulaması
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        İzmir'in Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu ve Mansuroğlu mahallelerindeki iki Kent Lokantası'na ek olarak, yakın zamanda Cengizhan Mahallesi'nde bulunan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı'nda üçüncü lokantasını açtı.

        Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler için uygun fiyatlı yemeklerin sunulduğu lokantalarda dayanışma zincirini büyütmeyi hedefleyen Bayraklı Belediyesi, şimdi de "Askıda Yemek" uygulaması başlattı. Belediye uygulamayla yardımsever vatandaşların da destekleriyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

        Kent Lokantaları'nda dört çeşit yemek içeren etsiz menü 50 TL, etli menü ise 70 TL'den sunuluyor. Bağışçılar, bu fiyatları ödeyerek bir ihtiyaç sahibine yemek desteğinde bulunabiliyor. Kampanya ile ilgili 0 232 724 98 98 telefon numarasından bilgi alınabiliyor.

        Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ülke olarak ekonomik anlamda zor bir süreçten geçerken Bayraklı Belediyesi olarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Açtığımız üç Kent Lokantası ile uygun fiyatlı lezzetli ve güvenli gıda hizmeti sunarken bu hizmetimizi dayanışmayla büyüterek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak istiyoruz. Başlattığımız 'Askıda Yemek' uygulamasıyla duyarlı vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

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