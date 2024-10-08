Bayraklı'da "Askıda Yemek" uygulaması

İzmir'in Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu ve Mansuroğlu mahallelerindeki iki Kent Lokantası'na ek olarak, yakın zamanda Cengizhan Mahallesi'nde bulunan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı'nda üçüncü lokantasını açtı.

Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler için uygun fiyatlı yemeklerin sunulduğu lokantalarda dayanışma zincirini büyütmeyi hedefleyen Bayraklı Belediyesi, şimdi de "Askıda Yemek" uygulaması başlattı. Belediye uygulamayla yardımsever vatandaşların da destekleriyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kent Lokantaları'nda dört çeşit yemek içeren etsiz menü 50 TL, etli menü ise 70 TL'den sunuluyor. Bağışçılar, bu fiyatları ödeyerek bir ihtiyaç sahibine yemek desteğinde bulunabiliyor. Kampanya ile ilgili 0 232 724 98 98 telefon numarasından bilgi alınabiliyor.