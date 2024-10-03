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        Haberler Gündem Güncel Bayraklı'da sosyal market açıldı | Son dakika haberleri

        Bayraklı'da sosyal market hizmete girdi

        İzmir'in Bayraklı Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ve ayakkabı gibi temel giyim taleplerine yanıt verebilmek amacıyla Sosyal Market açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:44
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        Bayraklı'da sosyal market açıldı
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        İzmir'in Bayraklı Belediyesi, Osmangazi Hizmet Binası'nda açtığı sosyal market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerini sürdürüyor.

        Kıyafetten ayakkabıya kadar pek çok temel ihtiyacın karşılandığı marketten yararlanan vatandaşlar ürünleri ücretsiz olarak temin edebiliyor.

        Sosyal marketten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ve semt merkezlerine başvurabiliyor. Giyim, gıda ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

        Başkan İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik uygulamalarımız doğrultusunda ilçe sakinlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza giysi ve gıda gibi temel gereksinimlerinin yanı sıra, ev eşyası yardımlarıyla da destek sağlıyoruz. Açtığımız sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine el uzatarak onların hayatlarına dokunmak ve yüzlerini güldürmek bizim en büyük mutluluğumuz oluyor. Dayanışmamızı daha da büyüterek, Bayraklı ailemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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