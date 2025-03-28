Bayraktar: Gabar, Türkiye’nin petrol üssü oldu

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret için üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerle birlikte Şırnak’a geldi. Bakan Bayraktar’a ziyaretlerinde Vali Birol Ekici ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da eşlik etti. Bakan Bayraktar ve beraberindekiler, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Bülent Sadioğlu'nun isminin verildiği petrol kuyusuna geldi, Koca Yusuf’ adlı sondaj kulesinde yetkililerden bilgi aldı.

"YERLİLEŞME HEDEFLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Öğrencilerle birlikte kulede incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar, “Koca Yusuf bizim aslında 2016'da başladığımız milli enerji ve maden politikasında ortaya koyduğumuz yerlileşme hedefinin önemli bir nişanesi, göstergesi. Biz sadece enerjideki dışa bağımlılığımızı yani petrol ve doğal gazdaki dışa bağımlılığımızı bitirme hedefi ortaya koymadık. Biz aynı zamanda dedik ki bu sektördeki, bu endüstrideki kullanılan ekip ekipmanda da dışa bağımlılığımızı bitirelim” diye konuştu.

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"ÇOK KALİTELİ BİR PETROL ÜRETİYORUZ"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Bayraktar, Gabar’da 99 kuyuda günlük 80 bin varilin üzerinde bir üretime ulaştıklarını belirterek, “Gabar’da yeni sahalarımızdan bir tanesinde Bülent Sadioğlu Sahası’nda yeni üretim lokasyonumuzdayız. Kulemiz aynı zamanda bizim milli enerji ve maden politikamızın en önemli yerleştirme hedeflerinden bir tanesinin canlı örneği. Adına ‘Koca Yusuf’ dediğimiz çok güçlü bir kuleyle bu sahada sondaj çalışmaları yapıyoruz. Malumunuz Gabar keşfi 2021 yılı Eylül ayından beri milletimizin büyük bir ilgi ile yakinen takip ettiği, bütün ülkemizde büyük bir heyecan uyandıran çok önemli bir proje. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi ve çok kısa bir süre içinde burada bugün itibariyle 80 bin varili aşan bir günlük üretime çok şükür erişmiş durumdayız. 99 kuyuda bu üretim rakamını yakaladık. Bu Türkiye’deki bütün kuyu verimliliği açısından en yüksek verimlilikte olduğumuz sahalar anlamına geliyor. Aynı zamanda çok kaliteli bir petrol üretiyoruz. Bizim Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığı bitirme, doğalgaz ve petrol aramada açtığımız yeni dönemde hem Sakarya Gaz Sahası hem de Şırnak Gabar’da ürettiğimiz petrolle beraber dışa bağımlılığımızı düşürme noktasında büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

"GABAR, TÜRKİYE’NİN PETROL ÜSSÜ OLDU" Gabar’daki üretimin yıllık 2,3 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük anlamına geldiğini söyleyen Bakan Bayraktar, “Aynı zamanda bu kadar miktarda ithal edeceğimiz petrolden de bizi kurtarmış oluyor. O yüzden ekonomik anlamda çok önemli bir proje. Onun ötesinde sosyal anlamda çok önemli bir proje. Malumunuz bu coğrafya geçmişte hep terörle anılıyordu. Şimdi artık bir terörsüz Türkiye hedefiyle yola yürüyoruz ve terörden bu bölgeyi kurtardıkça da buradaki çalışmalarımız hızlandı ve neticelerini almaya başladık. Bu 80 bin varilleri daha da büyüteceğiz. Bu sahaları geliştirmeye devam ediyoruz." "İçinde bulunduğumuz saha yine bir çalışma arkadaşımızın adını verdiğimiz ve geçtiğimiz yıl Hakkari’de vefat eden Bülent Sadioğlu kardeşimizin anısını yaşatmak üzere adını verdiğimiz bu sahada şimdi üretime başladık. Bir diğer saha yine bir çalışanımız Mehmet İrfan Güler kardeşimizin adını verdiğimiz saha. Oralarda da üretimimiz var. İnşallah oralarda da potansiyelin yüksek olduğuna inanıyoruz. Yeni keşiflerle yoğun bir çaba var. Yüzlerce kilometre yol yaptık. Sismik çalışmalarımız devam ediyor. Gabar Türkiye’nin petrol üssü oldu. Daha da büyüyerek inşallah devam edecek. Dağlarda 3 bin 200 çalışanımız var. Onlarla beraber iftar yapmaya geldik. Aynı zamanda üniversitelerde okuyan genç kardeşlerimizi buraya getirdik. Bütün çalışan kardeşlerimizin, milletimizin Ramazan Bayramını da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.