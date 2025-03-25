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        Haberler Sağlık Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!

        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, bayrama sayılı günler kala çikolata ve şeker gibi ürünlerdeki taklit ve tağşişe dikkat çekip, "Buradaki en büyük risklerden biri, şekerle yapılan şerbet yerine nişasta bazlı olan glikoz ve fruktoz şuruplarının ürünlerin içine tatlandırıcı olarak katılması oluyor. Bu da vücutta emilimi zorlaştırdığı için insan sağlığı açısından risk taşıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:51
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        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
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        Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çikolata, şeker ve şerbetli tatlılara talep artarken, taklit ve tağşiş ürünlere karşı gıda güvenliği gündeme geldi. Bayramlarda geleneksel olarak şerbetli tatlılar, çikolata ve şeker gruplarının çokça tüketilip ikram edildiğini ya da hediye olarak gönderildiğini söyleyen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, bayramlarda bu ürünlerin tüketiminin arttığını söyledi.

        ŞERBET YERİNE GLİKOZ VE FRUKTOZ ŞURUBU

        Kırım, "Bunu fırsat bilen bazı kişiler de bu dönemlerden yararlanmaya çalışarak, merdiven altı üretim yapıp halkın tüketimine sunabiliyor. Sirkülasyon olduğu için bu tarz merdiven altı üretimleri yakalamak da zorlaşıyor. Buradaki en büyük risklerden biri ise şekerle yapılan şerbet yerine nişasta bazlı olan glikoz ve fruktoz şuruplarının ürünlerin içine tatlandırıcı olarak katılması oluyor. Bu da vücutta emilimi zorlaştırdığı için insan sağlığı açısından risk taşıyor. Özellikle fazla tüketildiğinde çocuklarda ve yetişkin sağlığında yine riskli olmaktadır" diye konuştu.

        'ANTEP FISTIĞI' UYARISI

        Tatlı alışverişinin bilinen yerlerden yapılması gerektiğini söyleyen Kırım, "Sırf bayramlar ve özel günlerde tüketim arttığı için ucuza bulunan ya da açıkta satılan yerlerden alınmaması gerekir. Evlerde şerbetli tatlı üretim ve tüketimin de yüksek derecede şeker kaynatıldığı için çok fazla risk barındırmıyor. En çok karşılaştığımız bir diğer durum ise fıstıklı baklava da şerbette yapılan hile gibi Antep fıstığı yerine yer fıstığını gıda boyaları ile renklendirerek koyulması ya da bezelyenin bir alternatif olarak kullanılması. Bu açık bir şekilde taklit ve tağşiş oluyor. Antep fıstığının belli bir maliyeti vardır ve bunu göz ardı etmeden alışveriş yapmakta fayda var" dedi.

        "TRK KODU OLMAYAN ÜRÜNLERİ ALMAYIN"

        Kırım, "Gündelik hayatımızın yanı sıra bayramlarda aşırı şeker tüketimi olabiliyor. Bu nedenle öncelikle aşırı tüketime dikkat etmek gerekiyor. İnsanların başta açıkta satılan şeker ve çikolatalardan geri durmaları gerekiyor. Ambalajsız, tavsiye edilen tüketim tarihi, içindekiler bilgisi olmayan, bakanlık tarafından verilen Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği olan TRK kodu bulunmayan ürünleri almamaya özen göstermeleri gerekiyor. Güneşin altında çok fazla bekleyen ürünlerden de uzak durulmalı. Çünkü çok fazla güneş ışınına maruz kalıp eriyen ve tekrar donan ürünlerin hem kalitesi yönünden hem de sağlık açısından birçok riski içinde barındırıyor. Çikolata alırken kakao içeriğinin fazla olmasına özen göstermelerini tavsiye ederiz. Çünkü kakao içeriği arttıkça ürünün kalitesi de artar" diye konuştu.

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