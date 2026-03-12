Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödeme takvimini açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kurlular, emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini araştırmayı sürdürüyor. Hatırlanacağı gibi 2025 yılında yapılan düzenleme sonrası emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesine zam gelecek mi?" İşte 2026 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre ödemeler, emeklilerin bağlı olduğu kuruma ve maaş ödeme günlerine göre farklı tarihlerde hesaba yapılacak. Emekli bayram ikramiyesi, yılda iki kez, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödeniyor. Uygulama ilk olarak 2018 yılında başlamıştı. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?" İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ödeme tarihlerini açıkladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
‘’Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.
Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.’’
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi verdi ve emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlayan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak.
Emeklilerin bu ayki emekli maaş ödemeleri 14 Mart'tan itibaren hesaplara geçecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyeleri için de tarih vererek, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU
Ramazan Bayramı İkramiyeleri ve Emekli Aylıkları Ödeme Tarihleri
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
Mart Ayı Ödeme Günü
17, 18, 19, 20 olanların 14 Mart 2026 tarihinde,
21, 22, 23 olanların 15 Mart 2026 tarihinde,
24, 25, 26 olanların 16 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
Mart Ayı Ödeme Günü
25, 26 olanların 17 Mart 2026 tarihinde,
27, 28 olanların 18 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.
4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?
Son olarak bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak yatırılmıştı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesi için herhangi bir zam kararı alınmadı.
KAÇ KİŞİ İKRAMİYE ALIYOR?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı olanlar, dul-yetim aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, yaşlılık aylığı alan bazı gruplarla birlikte 17 milyona ulaşan kişi, bayram ikramiyesi alabiliyor. Geçen bayramlarda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyede bin TL’lik bir artışın kamuya maliyeti her bayram için 17 milyar TL, iki bayram için 34 milyar TL’ye ulaşıyor. 2026 bütçesinin 14-15 trilyon TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda ikramiyeler bütçenin binde 2’sine karşılık geliyor.