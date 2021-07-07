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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekliler yılda iki kez; ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye alıyor. Bayramı rahat bir şekilde karşılamak isteyenler emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyeleri ve maaşları ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emeklileri ilgilendiren ikramiye sorularının yanıtı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Emekliler Temmuz maaşlarını ve emekli ikramiyelerini kurban bayramından önce alabilecekler.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi bin 100 TL olarak belirlendi.

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