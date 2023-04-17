Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gündeme geldi. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 14 Nisan 2023 Cuma gününden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyesi ödemeleri bin 100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarılırken dul ve yetimlere de %50 oranında bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak. İşte 2023 bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri...