BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

İlave ücret sadece arife günü ile bayram günleri çalışanlara verilir. Kurban bayramı 26 Mayıs Salı günü saat 13:00’te başlayıp 30 Nisan Cumartesi günü sona ereceği için, bu tarihlerde çalışan işçilere ilave ücret verilecek. Bu sürenin tamamında çalışan işçiye arife gününden başlamak üzere 3,5 gün ilave ücret ödenecek.

İş Kanununa göre, işçiler 6 gün çalıştıkları takdirde 7. gün hafta tatiline hak kazanırlar. Yedinci günün cumartesi ya da pazartesi olması gerekmez. Önemli olan işçinin aralıksız 6 gün çalışmış olmasıdır. İşçinin 6 günlük çalışmayı izleyen 7. günde kesintisiz 24 saat dinlenme hakkı vardır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, işçinin hafta tatiline denk gelen bayram çalışması için 1,5 günlük ilave ücret ödenmesi gerekir. Örneğin 23 Mayıs Cumartesi günü haftalık iznini kullandıktan sonra pazar gününden itibaren aralıksız 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar çalışan bir işçi için 30 Mayıs hafta tatilidir. Bu işçiye bayram çalışması nedeniyle 4 gün ilave ücret ödenmesi gerekir.

Aynı işçi hafta tatilini 24 Mayıs Pazar günü yapmış olsaydı ve pazartesi gününden itibaren bayramın son gününe kadar çalışsaydı bu kez 4 gün yerine 3,5 günlük ilave ücret verilmesi gerekecekti.