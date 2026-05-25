        Haberler Bilgi Ekonomi Bayram mesaisi nedir, ücreti ne kadar ve nasıl hesaplanır? Bayram mesai ücreti ne zaman yatar? (Kamu & Özel Sektör)

        Kurban Bayramı yaklaşırken bayramda çalışan milyonlarca çalışan, alacağı mesai ücretini hesaplamaya başladı. Özellikle turizm, sağlık, lojistik ve üretim gibi sektörlerde görev yapan personel için "bayram mesaisi" önemli bir gelir kapısı. Peki, Bayram mesaisi nedir, ücreti ne kadar ve nasıl hesaplanır? Bayram mesai ücreti ne zaman yatar? İşte kamu ve özel sektör bayram mesai ücreti hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:11 Güncelleme:
        1

        Bayram mesaisi, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi resmi tatil olarak kabul edilen günlerde çalışan işçilere ödenen ek ücrettir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesine göre, bu günlerde çalışan işçiye normal günlük ücretine ek olarak bir günlük ücret daha ödenmesi zorunludur. Peki, "Bayram mesaisi ücreti ne kadar ve nasıl hesaplanır? Bayram mesai ücreti ne zaman yatar?" İşte detaylar...

        2

        BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NEDİR?

        Bayram mesai ücreti, resmî tatil günlerinde çalışan işçilere ödenen ek ücret anlamına gelir ve Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hesaplanır. Bayram günü çalışmak yüzde 100 zamlı ücret anlamına gelir.

        3

        BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

        İlave ücret sadece arife günü ile bayram günleri çalışanlara verilir. Kurban bayramı 26 Mayıs Salı günü saat 13:00’te başlayıp 30 Nisan Cumartesi günü sona ereceği için, bu tarihlerde çalışan işçilere ilave ücret verilecek. Bu sürenin tamamında çalışan işçiye arife gününden başlamak üzere 3,5 gün ilave ücret ödenecek.

        İş Kanununa göre, işçiler 6 gün çalıştıkları takdirde 7. gün hafta tatiline hak kazanırlar. Yedinci günün cumartesi ya da pazartesi olması gerekmez. Önemli olan işçinin aralıksız 6 gün çalışmış olmasıdır. İşçinin 6 günlük çalışmayı izleyen 7. günde kesintisiz 24 saat dinlenme hakkı vardır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, işçinin hafta tatiline denk gelen bayram çalışması için 1,5 günlük ilave ücret ödenmesi gerekir. Örneğin 23 Mayıs Cumartesi günü haftalık iznini kullandıktan sonra pazar gününden itibaren aralıksız 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar çalışan bir işçi için 30 Mayıs hafta tatilidir. Bu işçiye bayram çalışması nedeniyle 4 gün ilave ücret ödenmesi gerekir.

        Aynı işçi hafta tatilini 24 Mayıs Pazar günü yapmış olsaydı ve pazartesi gününden itibaren bayramın son gününe kadar çalışsaydı bu kez 4 gün yerine 3,5 günlük ilave ücret verilmesi gerekecekti.

        4

        BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

        Resmî tatil günlerinde çalışan bir işçi için iki farklı durum vardır:

        1. Bayram günü çalışmazsa

        Çalışmasa bile o günün ücretini tam alır.

        Yani maaşından kesinti yapılmaz.

        2. Bayram günü çalışırsa

        Normal günlük ücretine bir günlük ücret daha eklenir.

        Yani toplamda 2 günlük ücret kazanmış olur.

        5

        ÖRNEK BAYRAM MESAİSİ HESAPLAMA TABLOSU

        Örneğin aylık maaşın 30.000 TL olduğunu düşünelim.

        Günlük ücret hesaplanır

        30.000 ÷ 30 = 1.000 TL

        Bayram günü çalışılırsa

        Normal günlük ücret: 1.000 TL

        Bayram mesai ücreti: 1.000 TL

        Toplam: 2.000 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararı iptal edildi
