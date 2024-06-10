Bayram öncesi raflarda etiket ve fiyat denetimi

Ankara'da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı.

Denetimlerde marketlerde ürünlerin alış ve satış fiyatları da denetlendi. Bunun yanı sıra sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin hal kayıt sistemi üzerinden künye bilgileri sorgulandı.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, “Denetimlerde öncelikli olarak malın fiyat etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra etikette malın ayırt edici özelliği, üretildiği yer, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların bulunup bulunmadığını inceliyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını da denetliyoruz” ifadelerini kullandı.