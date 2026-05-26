Bayram sabahı okunacak dualar ve sureler nelerdir?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bayram sabahında yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Özellikle bayram namazı öncesinde okunacak dualar, sureler ve çekilecek tesbihler yoğun ilgi görüyor. Manevi atmosferi en güzel şekilde yaşamak isteyen vatandaşlar, "Bayram sabahı hangi dualar okunur, hangi zikirler çekilir?" sorusuna yanıt arıyor. Fatiha, Yasin, İhlas ve Ayetel Kürsi gibi surelerin yanı sıra teşrik tekbirleri ve salavatlar da en çok araştırılan ibadetler arasında yer alıyor. İşte bayram sabahında okunabilecek dualar ve yapılabilecek zikirler…
BAYRAMDA HANGİ SURE VE AYETLER OKUNABİLİR?
Bayram sabahında Kur’an-ı Kerim’den sureler okumak büyük sevap kabul edilir. En çok tercih edilen sureler arasında Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleri bulunur. Bunun yanında Ayetel Kürsi okunması ve Kur’an tilavetiyle güne başlanması da tavsiye edilir. Okunan ayetlerin ardından dua edilmesi, ibadetin manevi etkisini artırır.
BAYRAM SABAHI HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?
Bayram günlerinde Allah’ı anmak ve zikirle meşgul olmak müstehap kabul edilir. “Subhânallâhi ve bi-hamdihî”, “Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber” gibi zikirlerin sıkça tekrar edilmesi önerilir. Özellikle bayram namazına giderken getirilen tekbirler, bu günün ruhunu yansıtan önemli bir ibadet olarak öne çıkar.
BAYRAM NAMAZINA GİDERKEN HANGİ TESBİHLER OKUNUR?
Bayram namazına giderken getirilen tekbirler, bayramın en önemli sembollerinden biridir. “Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindeki tekbirler, hem yolda hem de camide sıkça tekrar edilir. Bu tesbihatlar, bayram sevincini ve Allah’a olan bağlılığı ifade eder.
BAYRAM SABAHI YAPILACAK ÖRNEK DUA
“Allah’ım! Bizleri sayısız nimetlerinle buluşturan, sıkıntılarımızı gideren yüce Rabbimiz! Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya açtık, bizleri boş çevirme. Rahmetini, mağfiretini ve yardımını bizlerden esirgeme. Vefat edenlere rahmet, hastalara şifa, milletimize birlik ve beraberlik nasip eyle. Ülkemizi her türlü afetten koru, bizlere huzur ve selamet ver. Ramazan boyunca yaptığımız ibadetleri kabul eyle ve bizleri nice bayramlara ulaştır. Âmin.”