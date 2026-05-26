Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayram sabahı okunacak dualar ve sureler nelerdir? Bayram sabahında yapılacak zikirler ve tesbihler

        Bayram sabahı okunacak dualar ve sureler nelerdir?

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bayram sabahında yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Özellikle bayram namazı öncesinde okunacak dualar, sureler ve çekilecek tesbihler yoğun ilgi görüyor. Manevi atmosferi en güzel şekilde yaşamak isteyen vatandaşlar, "Bayram sabahı hangi dualar okunur, hangi zikirler çekilir?" sorusuna yanıt arıyor. Fatiha, Yasin, İhlas ve Ayetel Kürsi gibi surelerin yanı sıra teşrik tekbirleri ve salavatlar da en çok araştırılan ibadetler arasında yer alıyor. İşte bayram sabahında okunabilecek dualar ve yapılabilecek zikirler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 18:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayram sabahına kısa süre kala milyonlarca vatandaş ibadet hazırlıklarını sürdürürken, okunacak dualar ve yapılacak zikirler de gündemdeki yerini aldı. Bayram namazına gitmeden önce manevi hazırlık yapmak isteyenler, Kur’an sureleri, tesbihler ve tavsiye edilen duaları araştırıyor. Özellikle “Bayram sabahı hangi sureler okunmalı, hangi tesbihler çekilmeli?” soruları internet üzerinde yoğun şekilde aranıyor. Vatandaşlar hem bayram namazı öncesinde hem de gün boyunca yapılabilecek ibadetler hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte bayram sabahında okunabilecek dualar, zikirler ve tesbihlere dair detaylar…

        2

        BAYRAMDA HANGİ SURE VE AYETLER OKUNABİLİR?

        Bayram sabahında Kur’an-ı Kerim’den sureler okumak büyük sevap kabul edilir. En çok tercih edilen sureler arasında Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleri bulunur. Bunun yanında Ayetel Kürsi okunması ve Kur’an tilavetiyle güne başlanması da tavsiye edilir. Okunan ayetlerin ardından dua edilmesi, ibadetin manevi etkisini artırır.

        3

        BAYRAM SABAHI HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

        Bayram günlerinde Allah’ı anmak ve zikirle meşgul olmak müstehap kabul edilir. “Subhânallâhi ve bi-hamdihî”, “Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber” gibi zikirlerin sıkça tekrar edilmesi önerilir. Özellikle bayram namazına giderken getirilen tekbirler, bu günün ruhunu yansıtan önemli bir ibadet olarak öne çıkar.

        4

        BAYRAM NAMAZINA GİDERKEN HANGİ TESBİHLER OKUNUR?

        Bayram namazına giderken getirilen tekbirler, bayramın en önemli sembollerinden biridir. “Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindeki tekbirler, hem yolda hem de camide sıkça tekrar edilir. Bu tesbihatlar, bayram sevincini ve Allah’a olan bağlılığı ifade eder.

        5

        BAYRAM SABAHI YAPILACAK ÖRNEK DUA

        “Allah’ım! Bizleri sayısız nimetlerinle buluşturan, sıkıntılarımızı gideren yüce Rabbimiz! Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya açtık, bizleri boş çevirme. Rahmetini, mağfiretini ve yardımını bizlerden esirgeme. Vefat edenlere rahmet, hastalara şifa, milletimize birlik ve beraberlik nasip eyle. Ülkemizi her türlü afetten koru, bizlere huzur ve selamet ver. Ramazan boyunca yaptığımız ibadetleri kabul eyle ve bizleri nice bayramlara ulaştır. Âmin.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akraba kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

        Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Ömer Özçelik hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı  

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı