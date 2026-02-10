2026 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK?

Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

Ancak bu sene hafta sonuna doğru başlayan bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle 9 günlük tatil zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.