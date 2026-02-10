Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, tatil kaç gün sürecek, 9 gün olarak birleşecek mi?

        2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

        Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, 19 Şubat itibarıyla milyonlarca Müslüman ilk orucunu tutmaya hazırlanıyor. Bu süreçte Ramazan Bayramı'na ilişkin detaylar da gündeme geldi. Bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve tatil süresinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 16:45 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:45
        1

        19 Şubat itibarıyla Ramazan ayı idrak edilmeye başlayacak ve tüm dünyada Müslümanlar ilk oruçlarını tutacak. Bununla beraber, yaklaşan Ramazan Bayramı da araştırılıyor. Bayramın bu sene hangi günlere denk geldiği ve tatilin 9 güne tamamlanma ihtimali merak ediliyor. Peki, Bayram tatili 9 gün olacak mı?

        2

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 Ramazan ayı 19 Şubat ile 19 Mart arasında idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

        - 19 Mart 2026 Perşembe arife

        - 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü

        - 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü

        - 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü

        3

        2026 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK?

        Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

        Ancak bu sene hafta sonuna doğru başlayan bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle 9 günlük tatil zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
