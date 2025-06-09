Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğu nedeniyle kente giriş noktalarında araç yoğunluğu oluştu
Bayram tatilinin son gününde bazı vatandaşların İstanbul'a dönüş yolculukları başladı. AA'nın haberine göre dönüşler nedeniyle şehrin giriş noktalarında trafik yoğunluğu arttı.
Avrupa Yakası'nda D-100 karayolunda Silivri Selimpaşa mevkisinde yoğunluk yaşandı. Büyükçekmece Kumburgaz mevkisinden Beylikdüzü'ne kadar araçlar güçlükle ilerledi.
Dönüşe geçen bazı vatandaşlar da, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.