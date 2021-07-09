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Bayram tatili kaç gün? Kurban bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi?

İslamda yılda iki kez bayram kutlanıyor. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Senenin ikinci dini bayramı kurban bayramı tarihleri belli oldu. Yurt genelinde tatil planları yapıldı. Bu sene bayram tatili kaç gün? İşte Kurban bayramı tarihleri...

Bayram tatili kaç gün? Kurban bayramı ne zaman, 9 gün tatil mi?

Milyonlarca vatandaşın uzun zamandır beklediği an geldi. Kurban bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Uzun zamandır evlere kapanan vatandaşlar kurban bayramında tatil yapmak ve ailelerini ziyaret etmek istiyor. Peki bayram tatili kaç gün? Kurban bayramı ne zaman? İşte detaylar...

2021 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere 9 gün tatil yapılacak.

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

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