Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı? Kabine Toplantısı sonrasında merak edilen soryla ilgili belirsizlik sona erdi. Peki, 2, 3 ve 4 Mayıs günlerinde kutlanacak olan 2022 Ramazan Bayramı tatiline 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü de tatil oalrak eklenecek mi? Merak edilen soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte dün akşam ki Kabine Toplantısı sonrası netliğe eren durum...