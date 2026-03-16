        Bayrama özel yeni ürünler - İş-Yaşam Haberleri

        Bayrama özel yeni ürünler

        Ülker, Ramazan Bayramı'nda 5'i yeni, toplam 77 farklı hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme seçeneği sunduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 15:52
        Ülker, Ramazan Bayramı’na özel, 2’si yeni 41 çeşit çikolata ve 3’ü yeni 36 çeşit şekerlemeden oluşan 77 hediyelik ve ikramlık ürünü tüketicilerin beğenisine sunduğunu açıkladı.

        Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, Ramazan Bayramı için Ar-Ge, pazarlama ve inovasyon ekiplerinin titizlikle geliştirdiği ürünleri tüketicilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

        2025 IPSOS HTP pazar verilerine göre hediyelik & ikramlık çikolata ile şekerleme kategorilerinde hem tonaj hem ciroda bazında liderliklerini sürdürdüklerini ifade eden Kabakçı, sözlerine şöyle devam etti:

        “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık çikolata ile şekerleme pazarı, toplamda 11,3 milyar TL büyüklüğe ve 37 bin tonluk satış hacmine ulaştı. Hediyelik ve ikramlık çikolatadaki yüzde %42,8 ciro payımızla sektöre liderlik etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Son iki yılda Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde, bu kategorideki ciromuzu toplam 2,9 puan artırarak güçlü performansımızı sürdürdük. Hem tonaj hem ciro liderliğimize katkı sağlayan tüketicilerimize bu Ramazan Bayramı’nda yenilikçi ürün portföyümüzle teşekkür etmek istedik. Sevdiklerine uzaktan bayram sürprizi yapmak isteyenler için tüm Ülker ürünleri bu yıl da e-ticaret kanalları üzerinden erişilebilir olacak. Ayrıca hem kitlesel iletişim mecralarında hem de perakende noktalarında bayram coşkusunu tüketicilerimizle buluşturuyor; yoğun bir iletişim kampanyasını hayata geçiriyoruz.”

