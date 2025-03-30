İslam alemi tarafından heyecanla beklenen Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başladı. Bayram tatili idari izinle birlikte kamu çalışanları için 9 güne uzatıldı. 9 günlük bayram tatili süresinde eczanelerin hizmet verip vermeyeceği ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı olacak? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde eczaneler çalışacak mı?" İşte eczanelerin çalışma durumu...