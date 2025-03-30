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        Haberler Bilgi Yaşam Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Ramazan Bayramı’nda EFT, havale, FAST oluyor mu, hesaba para geçer mi?

        Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Ramazan Bayramı'nda EFT, havale, FAST oluyor mu, hesaba para geçer mi?

        Bayramın ilk gününde bankalar kapalı olduğıu için EFT ve havale yapılır mı merak ediliyor. Para transferi gerçekleştirmek isteyenler bayramda EFT, Fast, havale oluyor mu sorusuna yanıt arıyor. Banka şubeleri bayramda kapalı olurken 2 Nisan'da tekrar faaliyetlerine başlayacak. Peki Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Ramazan Bayramı'nda EFT, havale, FAST oluyor mu, hesaba para geçer mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:41
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        Bayramda EFT ve havale yapılır mı? 9 günlük tatil fırsatını değerlendiren, bayram süresince çalışan iş yerleri veya bayram içerisinde alım satım işlemleri gerçekleştiren vatandaş bayramda havale veya EFT işlemini hakkında bilgi almak istiyor. Peki Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Ramazan Bayramı’nda EFT, havale, FAST oluyor mu, hesaptan hesaba para geçer mi?

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        BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

        Bayram günlerde havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.

        EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00’dan sonra hesaplara aktarılacak.

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        BAYRAMDA FAST İLE EFT YAPILIR MI?

        FAST ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.

        FAST NEDİR?

        FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), TCMB'nin sunduğu anlık para transferine yönelik yeni bir bankalar arası ödeme sistemidir.

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