Bayramda File Market, Carrefour, Tarım Kredi ve Gimsa açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2026 Kurban bayramı çalışma saatleri
Kurban Bayramı yaklaşırken alışveriş telaşı da hız kazanıyor. Vatandaşlar, bayram haftasında marketlerin açık olup olmayacağını öğrenmek için araştırmalarını artırdı. 26 Mayıs'ın arefe gününe, 27 Mayıs'ın ise bayramın ilk gününe denk gelmesiyle birlikte özellikle son iş günü yoğun ilgi görüyor. Temel ihtiyaçlarını önceden karşılamak isteyenler, File Market, Carrefour, Tarım Kredi ve Gimsa gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bayram süresince bu marketler hizmet vermeye devam edecek mi, çalışma saatlerinde değişiklik olacak mı? İşte detaylar…
AREFE GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Arefe Günü marketlerin çalışma saatlerinde bir değişiklik bulunmuyor. 09:00'da açılan marketler akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam edecek. Bazı yerel marketler ise 22:00'ye kadar açık.
BAYRAMDA FİLE, CARREFOUR, TARIM KREDİ VE GİMSA MARKET AÇIK MI?
Bayram döneminde marketlerin açılış ve kapanış saatleri, bağlı oldukları kuruma göre değişiklik gösterebiliyor. Önceki yılların uygulamalarına bakıldığında, zincir marketlerin genellikle Kurban Bayramı’nın ilk gününde kapalı olduğu, sonraki günlerde ise yeniden hizmet vermeye başladığı görülüyor.
Bu yıl için geçerli olacak net çalışma saatlerini öğrenmek isteyenlerin ise ilgili marketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeleri öneriliyor.
BAYRAM HAFTASINDA MARKETLER KAPALI MI?
Kurban Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle marketlerin çalışma düzeninde değişiklikler görülebiliyor. Özellikle bayramın ilk gününde birçok market ya tamamen kapalı oluyor ya da normal saatlerinden daha geç açılarak hizmet vermeye başlıyor.