Kurban Bayramı yaklaşırken alışveriş planı yapan vatandaşlar marketlerin bayram mesaisini araştırmaya başladı. Happy Center ve Onur Market çalışma saatleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayramın ilk günü bazı marketlerin geç açılması veya kapalı olması beklenirken, sonraki günlerde normal mesai düzenine dönülmesi öngörülüyor. İşte 2026 bayramda Happy Center, Onur Market çalışma saatleri...
Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar “Happy Center açık mı?”, “Onur Market bayramda çalışıyor mu?” ve “Marketler kaçta açılıp kapanacak?” sorularına yanıt arıyor. Kurban Bayramı sürecinde zincir marketlerin büyük bölümünde benzer çalışma düzeni uygulanması bekleniyor. İşte Kurban Bayramı Happy Center, Onur Market çalışma saatleri...
HAPPY CENTER BAYRAMDA AÇIK MI?
Edinilen bilgilere göre Happy Center mağazalarının Kurban Bayramı’nın ilk günü kapalı olması, ikinci günden itibaren ise hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Önceki yıllardaki uygulamalarda mağazaların genellikle 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olduğu görülüyor.
Şubelere göre çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabileceği için vatandaşların en yakın mağazadan bilgi alması tavsiye ediliyor.
ONUR MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?
Onur Market için resmi bayram mesaisi şubelere göre değişiklik gösterebiliyor. Önceki yıllardaki uygulamalarda marketlerin dini bayramların ilk gününde kapalı olduğu, sonraki günlerde ise normal çalışma düzenine geçtiği belirtiliyor.
Bazı şubelerde bayramın ikinci gününden itibaren 10.00 – 21.00 veya 22.00 saatleri arasında hizmet verilmesi bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
2026 Kurban Bayramı sürecinde zincir marketlerin büyük bölümünde benzer çalışma düzeni uygulanması bekleniyor. Buna göre:
Bayramın ilk günü bazı marketler kapalı olabilir
Bazı büyük zincirler öğleden sonra açılabilir
İkinci ve üçüncü günlerde normal mesai düzenine dönülmesi bekleniyor
Çalışma saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir