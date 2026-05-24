        Bayramda hava nasıl olacak? Bayram haftası hava durumu nasıl? Meteoroloji'den Kurban Bayramı hava durumu tahmini açıklandı!

        Bayramda hava nasıl olacak? Bayram haftası hava durumu nasıl? Meteoroloji’den Kurban Bayramı Hava Durumu Tahmini Açıklandı

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 12:22 Güncelleme:
        Kurban Bayramı haftasına sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, bayram tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Akraba ziyaretleri ve şehir dışı planları yapanlar ise bayram boyunca hava koşullarının nasıl seyredeceğini merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok noktada yağış olup olmayacağı araştırılırken, vatandaşlar programlarını hava durumuna göre şekillendirmeye hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

        İSTANBUL HAVA DURUMU

        Pazartesi: Parçalı bulutlu | 15°C / 23°C

        Salı: Parçalı bulutlu | 14°C / 24°C

        Çarşamba: Parçalı bulutlu | 14°C / 25°C

        Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 17°C / 23°C

        Cuma: Güneşli – parçalı bulutlu | 14°C / 22°C

        Cumartesi: Bol güneş ışığı | 15°C / 24°C

        Pazar: Bol güneş ışığı | 19°C / 23°C

        ANKARA HAVA DURUMU

        Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 11°C / 22°C

        Salı: Parçalı bulutlu | 10°C / 23°C

        Çarşamba: Parçalı bulutlu | 11°C / 24°C

        Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 13°C / 23°C

        Cuma: Güneşli – parçalı bulutlu | 8°C / 21°C

        Cumartesi: Kısmen güneşli | 8°C / 21°C

        Pazar: Parlak güneş ışığı | 11°C / 24°C

        İZMİR HAVA DURUMU

        Pazartesi: Parçalı bulutlu | 16°C / 28°C

        Salı: Parçalı bulutlu | 15°C / 29°C

        Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 16°C / 29°C

        Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 17°C / 29°C

        Cuma: Çoğunlukla güneşli | 16°C / 29°C

        Cumartesi: Parlak güneş ışığı | 16°C / 29°C

        Pazar: Bol güneş ışığı | 17°C / 29°C

        BURSA HAVA DURUMU

        Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 14°C / 24°C

        Salı: Parçalı bulutlu | 13°C / 27°C

        Çarşamba: Parçalı bulutlu | 13°C / 26°C

        Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 15°C / 26°C

        Cuma: Çoğunlukla güneşli | 8°C / 23°C

        Cumartesi: Bol güneş ışığı | 12°C / 26°C

        Pazar: Bol güneş ışığı | 12°C / 27°C

        ANTALYA HAVA DURUMU

        Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C / 25°C

        Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C / 26°C

        Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 19°C / 26°C

        Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 19°C / 26°C

        Cuma: Çoğunlukla güneşli | 17°C / 29°C

        Cumartesi: Parlak güneş ışığı | 15°C / 27°C

        Pazar: Bol güneş ışığı | 19°C / 27°C

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
