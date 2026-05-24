Bayramda hava nasıl olacak? Bayram haftası hava durumu nasıl? Meteoroloji’den Kurban Bayramı Hava Durumu Tahmini Açıklandı
Kurban Bayramı haftası yaklaşırken milyonlarca vatandaş, bayramı en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Akraba ziyaretleri ve şehir dışında vakit geçirmek isteyenler ise Kurban Bayramı süresince hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde bayram günlerinde yağış olup olmayacağı araştırılırken, vatandaşlar planlarını hava koşullarına göre şekillendirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazartesi: Parçalı bulutlu | 15°C / 23°C
Salı: Parçalı bulutlu | 14°C / 24°C
Çarşamba: Parçalı bulutlu | 14°C / 25°C
Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 17°C / 23°C
Cuma: Güneşli – parçalı bulutlu | 14°C / 22°C
Cumartesi: Bol güneş ışığı | 15°C / 24°C
Pazar: Bol güneş ışığı | 19°C / 23°C
ANKARA HAVA DURUMU
Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 11°C / 22°C
Salı: Parçalı bulutlu | 10°C / 23°C
Çarşamba: Parçalı bulutlu | 11°C / 24°C
Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 13°C / 23°C
Cuma: Güneşli – parçalı bulutlu | 8°C / 21°C
Cumartesi: Kısmen güneşli | 8°C / 21°C
Pazar: Parlak güneş ışığı | 11°C / 24°C
İZMİR HAVA DURUMU
Pazartesi: Parçalı bulutlu | 16°C / 28°C
Salı: Parçalı bulutlu | 15°C / 29°C
Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 16°C / 29°C
Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 17°C / 29°C
Cuma: Çoğunlukla güneşli | 16°C / 29°C
Cumartesi: Parlak güneş ışığı | 16°C / 29°C
Pazar: Bol güneş ışığı | 17°C / 29°C
BURSA HAVA DURUMU
Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 14°C / 24°C
Salı: Parçalı bulutlu | 13°C / 27°C
Çarşamba: Parçalı bulutlu | 13°C / 26°C
Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 15°C / 26°C
Cuma: Çoğunlukla güneşli | 8°C / 23°C
Cumartesi: Bol güneş ışığı | 12°C / 26°C
Pazar: Bol güneş ışığı | 12°C / 27°C
ANTALYA HAVA DURUMU
Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C / 25°C
Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C / 26°C
Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 19°C / 26°C
Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 19°C / 26°C
Cuma: Çoğunlukla güneşli | 17°C / 29°C
Cumartesi: Parlak güneş ışığı | 15°C / 27°C
Pazar: Bol güneş ışığı | 19°C / 27°C